Ильин о смерти Линдера: Мы столкнулись со спортивной проблемой

Спортивная медицина у нас не такая, как хотелось бы.

Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин высказался о смерти Альберта Линдера, сообщает zakon.kz.

Ушел из жизни Альберт. Сам ушел - это очень тяжело воспринимать. Выражаю глубочайшие соболезнования. Альберт был очень хорошим, сильным. Но в один момент он просто взял и ушел из спорта, - говорит чемпион мира.

По его словам, у спортсменов есть и физические, и психологические травмы.

К сожалению, мы не можем с ними справляться. Спортивная медицина у нас не такая, как хотелось бы. Поэтому мы и теряем наших ребят. Потому что после карьеры мы становимся никому не нужными. После побед ты чувствуешь, что тебе нужно начинать колоссальный опыт заново. А это очень сильно пугает, - отмечает Ильин.

В своем обращении, опубликованном в Instagram, он уточняет, что после карьеры, "когда ты встречаешься с миром - нужно что-то делать".

А ты, кроме того, как поднимать штангу, боксировать - ничего не умеешь на самом деле. И поддержки нет. Мы столкнулись со спортивной проблемой. Давайте обратим внимание на ребят, которые завершили карьеру. У нас нет восстановительных спортивных центров. Это печально. Атлет остается один на один со своими проблемами. Давайте будем внимательными друг к другу, - заключил спортсмен.

17 сентября стала известно о смерти тяжелоатлета Альберта Линдера. Ему было 25 лет.

Чемпион мира среди юношей, чемпион Азии, победитель и рекордсмен Универсиады, многократный чемпион Казахстана Альберт был примером того, каких выдающихся достижений можно добиться благодаря упорству, дисциплине и любви к своему делу, - отметили в коллективе Федерации тяжелой атлетики Казахстана.

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что возбуждено уголовное дело.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 105 (доведение до самоубийства. - Прим. ред.) УК РК, назначена судебно-медицинская экспертиза.пресс-служба ДП Алматинской области

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