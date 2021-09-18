В Актау загорелась крупнейшая свалка старых шин

Приложение zakon.kz
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На борьбу с огнем были направлены 13 огнеборцев.
18 сентября на территории промышленной зоны в Актау произошел пожар, сообщает zakon.kz.
13 огнеборцев и три единицы техники тушили огромную свалку старых шин. Пожар произошел на открытой территории участка № 20.
Огонь разбушевался с такой силой, что гасить его пришлось с помощью трех единиц техники, это СПЧ 1, 2 и 12 службы пожаротушения, - отметили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.
Общая площадь возгорания составила примерно 200 квадратных метров.
Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Это установят дознаватели, - отмечено в публикации "Тумба".
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