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В Актау загорелась крупнейшая свалка старых шин

Фото: zakon.kz/Максим Золотухин 18 сентября 2021, 11:05

На борьбу с огнем были направлены 13 огнеборцев.

18 сентября на территории промышленной зоны в Актау произошел пожар, сообщает zakon.kz.

13 огнеборцев и три единицы техники тушили огромную свалку старых шин. Пожар произошел на открытой территории участка № 20.

Огонь разбушевался с такой силой, что гасить его пришлось с помощью трех единиц техники, это СПЧ 1, 2 и 12 службы пожаротушения, - отметили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Общая площадь возгорания составила примерно 200 квадратных метров.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Это установят дознаватели, - отмечено в публикации "Тумба".

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