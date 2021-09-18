Фейк о школьных уроках на тему ЛГБТ гуляет по Казнету

В МОН РК провели служебное расследование.

В Казнете продолжают активно распространять фейковые сообщения, сообщает zakon.kz.

На этот раз в соцсетях гуляет информация о том, что школьникам на уроках русского языка рассказывают о правах представителей ЛГБТ-сообщества и ставят в пример детей, которых воспитывают однополые родители. Такие уроки якобы проводились в одной из школ Усть-Каменогорска.

Как отмечается на сайте Stopfake.kz, в МОН РК по данному факту провели служебное расследование.

Содержание учебного материала отобрано в соответствии с изучаемым разделом "Семья: права и обязанности". Права представителей ЛГБТ-сообществ не включены в содержание данного урока по русскому языку. Указанная родительницей информация не соответствует действительности, - сказано в ответе ведомства.

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