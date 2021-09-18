Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Расстрела потребовал костанаец за убийство сына

Фото: pixabay.com 18 сентября 2021, 12:23

Мне делать нечего на этом свете.

74-летнего костанайца судят за убийство сына, сообщает zakon.kz.

Трагедия произошла вечером 26 июня.

По материалам дела, 30-летний сын пьяным пришел к отцу на работу.

В результате ссоры подозреваемый топором нанес телесные повреждения по голове сына, - говорится в сообщении "Алау".

На предварительном слушании дела пенсионер признал вину и потребовал расстрела.

Судите меня быстрее, давайте расстрел, да и все. Мне делать нечего на этом свете. Я пойду следом за ним. Была надежда на него, а надежда оказалась обманкой, - попросил обвиняемый.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Мощный пожар произошел в центре Алматы
В туалетах вынуждены учиться дети в Туркестанской области