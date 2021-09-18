В США мультимиллионера признали виновным в убийстве 21-летней давности

В качестве одного из доказательств вины Дерста обвинение использовало документальный сериал.

Американский миллионер Роберт Дерст признан виновным в убийстве своей подруги Сьюзан Берман, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел в 2001 году. По версии обвинения, Дерст убил Берман, бывшую его подругой по колледжу, чтобы помешать ей рассказать полиции то, что она знала об исчезновении его жены, пропавшей 35 лет назад и считавшейся погибшей. Бизнесмена не привлекали к ответственности за убийство супруги, сам он не раз отрицал, что причастен к этому.

В качестве одного из доказательств вины Дерста обвинение использовало документальный сериал телеканала HBO "Тайны миллиардера. Жизнь и смерти Роберта Дерста" (The Jinx). В перерыве съемок бизнесмен отошел в туалет, где произнес несколько фраз: "Ну, вот, ты и попался. Что я, черт побери, наделал? Убил их всех, конечно". В это время на нем был работающий микрофон и признание было записано.

Присяжные совещались около семи часов в течение трех дней. Теперь 78-летнему магнату в сфере недвижимости грозит пожизненное заключение. Оглашение приговора запланировано на 18 октября.

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