Есть пострадавшие.

Два взрыва прогремели в Кабуле. По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщает zakon.kz.

Об этом РИА Новости заявил источник в силах безопасности в Кабуле.

Первый взрыв произошел в районе Даште-Барчи, есть пострадавшие. Второй взрыв прогремел в области Ирфани Харрготи 13 района, о пострадавших пока не сообщалось, - говорится в сообщении.

По данным "Известий", было приведено в действие взрывное устройство, прикрепленное к машине.

Напомним, что 26 августа в аэропорту Кабула произошла серия взрывов. Жертвами атак стали почти 200 человек.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!