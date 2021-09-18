Лукашенко: Мы никогда не зарились на чужой каравай

Нам своего хватает - президент.

Президент Беларуси высказался о взаимоотношениях с соседними государствами, сообщает zakon.kz.

Об этом Александр Лукашенко заявил на форуме патриотических сил "Символ единства".

Он уточнил, что Беларусь стремится к миру.

Я повторю, что говорил не раз. Соседи нам даны от Бога, как и любому другому государству. В отношениях со всеми мы стремимся к миру и дружбе. Мы никогда не зарились на чужой каравай или клочок земли. Нам своего хватает, - сказал он.

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