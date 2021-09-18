Есть пострадавшие: степные пожары выжгли 3000 га в Карагандинской области

Три человека пострадали при тушении природного пожара.

В Карагандинской области из-за степного пожара сгорело 3 тысячи гектаров земли, сообщает zakon.kz.

При тушении природного пожара пострадали три человека. Это жители поселка Егиндыбулак Каркаралинского района. Пострадавших госпитализировали в больницу, пишет "Хабар 24".

Один из пострадавших в тяжелом состоянии с 90-процентными термическими ожогами тела.

Всего за сутки спасатели ликвидировали 6 степных пожаров и возгораний. Огонь охватил 3 тысячи гектаров в Актогайском, Каркаралинском и Шетском районах.

В тушении пожаров было задействовано больше 300 человек и свыше 90 единиц техники.

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