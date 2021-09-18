Депутаты маслихата Алматы поддержали переименование станций метро

Постановление акимата будет направлено в Республиканскую ономастическую комиссию.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выступил с идеей о переименовании двух строящихся станций метрополитена. Инициативу поддержали депутаты маслихата и общественные деятели, сообщает zakon.kz.

Станцию "Достык" предложено переименовать на "Бауыржана Момышулы", а название автостанции "Западный" заменят на "Карасай".

Как отметили в акимате города, глава общественного объединения Мукан Абдрахманулы считает, что каждый житель страны должен знать и помнить о жизни и деятельности выдающихся личностей.

Их имена когда-то прославили Казахстан и должны остаться в памяти подрастающего поколения. Знать достоинства исторических личностей, прославлять и увековечивать их имена - это долг нашего поколения перед предками, - сказал Абдрахманулы.

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Также поэт, лауреат Государственной премии Нурлан Оразалин считает это предложение правильным.

Очень справедливо, что станция метрополитена будет носить имя нашего славного батыра Бауыржана Момышулы. Символично, что предыдущая станция называется "Москва", ведь именно ее защищал Момышулы в годы Великой Отечественной войны, - подчеркнул поэт.

Депутаты маслихата также поддержали предложение акима мегаполиса. Согласно установленному порядку, постановление акимата и решение маслихата Алматы будет направлено в Республиканскую ономастическую комиссию, где будет принято окончательное решение.

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