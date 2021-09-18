В Италии поймали рыбу-свинью

Также рыба издает похожие на хрюканье звуки.

На итальянском острове Эльба военные моряки поймали необычное животное, похожее на рыбу с мордой свиньи, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Выяснилось, что на крючок попалась центрина, также известная как акула-свинья, которая находится под угрозой исчезновения и внесена в Красную книгу. Правда обнаружено оно было очень далеко от естественной среды обитания, что насторожило ученых.

Больше всего ученых удивило то, что акула-свинья была найдена далеко от своего естественного места обитания. Обычно они встречаются в восточной Атлантике, но на большой глубине до 700 метров. Однако эта особь каким-то образом оказалась на поверхности воды и получила сильные физические повреждения.

Считается, что она столкнулась с плавательным средством, но каким именно определить невозможно, да и это не особо важно. Больше всего ученых беспокоит то, что акула получила слишком серьезные травмы и вряд ли смогла бы выжить даже оставаясь в воде.

Эти хищные создания впервые были обнаружены в 1758 году шведским зоологом Карлом Линнеем. Они имеют массивное тело с крупными спинными плавниками в виде паруса и могут вырастать до 150 сантиметров. Они размножаются яйцеживорождением, то есть откладываемые яйца вынашиваются внутри самок. Детеныши вылупляются в утробе матери и только после этого выходят на свет. Взрослые особи охотятся на кольчатых червей полихет, ракообразных и моллюсков.

Со свиньей рыбу сравнивают не столько из-за строения рыла, сколько из-за того, что она издает похожие на хрюканье звуки.

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