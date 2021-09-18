Что известно о крупном пожаре в Актау

Причина пожара не известна.

В департаменте экологии Мангистауской области рассказали о крупном пожаре на территории промышленной зоны в Актау, сообщает zakon.kz.

По данным ведомства, было проведено измерение качества атмосферного воздуха в районе пожара.

Стоит отметить, что площадь пожара составила примерно 200 квадратных метров.

Установлено, что показатель загрязняющих веществ превысил норму. После того, как выяснится, кто является хозяином данного участка, виновные будут привлечены к административной ответственности, - уточнил замруководителя департамента экологии области Сагдат Хансейтов.

Максат Шатхатов, старший инженер Управления по чрезвычайным ситуациям Актау, уточнил, что в пожаротушении были задействованы 20 сотрудников личного состава и 5 единиц спецтехники. Кроме того, акимат Актау предоставил один погрузчик и два водовоза.

Также в оцеплении места участвовали примерно 30 стражей порядка, было привлечено 4 единицы спецтехники.

Что конкретно послужило причиной пожара, пока неизвестно. Причину обещают выяснить в ближайшее время, - уточнили в ведомстве.

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