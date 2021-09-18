Взрывы на Капшагае встревожили казахстанцев

Приложение zakon.kz
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Жертв и пострадавших нет.
Взрывы и густой дым на Капшагае испугали казахстанцев, сообщает zakon.kz.
Неравнодушные пользователи соцсетей стали распространять видео с места событий.
В ДЧС области отметили, что причин для беспокойства нет.
18 сентября в городе Капшагай на территории карьера по переработке щебня производились плановые взрывные работы. Жертв и пострадавших нет, - заявили в ведомстве.
Комментаторы были напуганы по той причине, что в указанном районе имеются воинские части.
Напомним, что 26 августа произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. В Минобороны рассказали, что в результате произошло около 10 взрывов.
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Погибли 17 человек. В МВД сообщили, что начато расследование по ст. 462 УК РК "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих".
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