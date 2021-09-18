Склон горы загорелся в Бостандыкском районе Алматы

Огонь угрожал перейти на жилой трехэтажный дом.

Днем 18 сентября в городе Алматы произошел пожар, сообщает zakon.kz.

18 сентября в 11:11 сводный отряд ДЧС Алматы выехал на сообщение о загорании склона горы по адресу Бостандыкский район, мкр. Ерменсай. По прибытии, первый пожарный расчет передал, что открытым пламенем горел сухостой на общей площади 1,5 Га. Огонь быстро распространялся из–за ветра и угрожал перейти на жилой трехэтажный дом. От высокого теплового воздействия начали накаляться окна и фронтон пластикового сайдинга, - говорится в сообщении ДЧС.

Силы и средства ДЧС работали по повышенному рангу вызова в количестве 57 чел. л/с и 14 ед. техники. Принятыми мерами загорание ликвидировано в 12:34. Также была снята угроза перехода огня на частный жилой сектор.

Жертв и пострадавших нет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!