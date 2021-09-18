Танцы и шоу с дронами - Бердымухамедов открыл трибуну для парадов

На площади установлен самый большой в Центральной Азии 120-метровый светодиодный LED-экран.

В Туркменистане прошло световое шоу с дронами в честь открытия новой государственной трибуны для парадов, сообщает zakon.kz.

По данным издания "Хроники Туркменистана", площадь трибуны составляет 20 тысяч 450 квадратных метров, в нее входит трибуна президента и трибуна для гостей на 2 тысячи мест.

На площади установлен самый большой в Центральной Азии 120-метровый светодиодный LED-экран и восемь мачт высотой 30 метров. Также построена вертолетная площадка и автостоянки, - отмечено в сообщении.

Осмотрев постройку, президент с балкона второго этажа посмотрел концерт и шоу дронов, выстроенных в небе в форме флага страны.

Здание трибуны построила французская компания. Ее стоимость составляет $109,3 миллиона.

Строительство дороги и площади перед трибуной стоимостью 64,66 миллиона манатов ($18,5 миллиона по госкурсу или $2,15 миллиона по актуальному курсу "черного рынка") выполнила российская компания, - говорится в публикации.

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