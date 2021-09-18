Два триллиона часов обучения потеряли школьники из-за КВИ - ЮНИСЕФ

ЮНИСЕФ призвал открыть школы по всему миру.

Детский фонд ЮНИСЕФ призвал открыть школы по всему миру, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар24.

Почти два триллиона часов обучения потеряли школьники всего мира из-за коронавируса. Такая цифра сейчас отображена на классной доске в имитации кабинета, которую подготовили в ЮНИСЕФ. Счетчик постоянно обновляется.

Таким образом в организации призвали к скорейшему открытию школ по всему миру. Там отметили, пока страны открывают рестораны и кинотеатры, многие школы остаются под замком.

Инсталляцию расположили на открытом воздухе, недалеко от штаб-квартиры ООН. Все это - в преддверии заседания Генеральной Ассамблеи организации.

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