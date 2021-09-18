Трамвай загорелся в Павлодаре

Во время ЧП никто не пострадал.

Вагон отбуксировали в депо с помощью троса, передает zakon.kz.

Пламя на крыше трамвая маршрута №5 появилось, пока он следовал по перекрестку Лермонтова - Машхур Жусупова. В областном департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что огонь возник из-за короткого замыкания.

На крыше вагона трамвая №166 произошло тление изоляции электропроводов. Огонь ликвидировали с помощью огнетушителя до прибытия специалистов, - рассказали Pavlodarnews.kz в ДЧС.

На место выезжали пять человек личного состава и одна единица техники.

В ведомстве добавили, что ущерба нет.

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