Трамвай загорелся в Павлодаре

Приложение zakon.kz
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Во время ЧП никто не пострадал.
Вагон отбуксировали в депо с помощью троса, передает zakon.kz.
Пламя на крыше трамвая маршрута №5 появилось, пока он следовал по перекрестку Лермонтова - Машхур Жусупова. В областном департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что огонь возник из-за короткого замыкания.
На крыше вагона трамвая №166 произошло тление изоляции электропроводов. Огонь ликвидировали с помощью огнетушителя до прибытия специалистов, - рассказали Pavlodarnews.kz в ДЧС.
На место выезжали пять человек личного состава и одна единица техники.
В ведомстве добавили, что ущерба нет.
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