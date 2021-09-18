Розовый фламинго: перформанс блогера в поддержку Малого Талдыколя

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Экстравагантная идея оказалась подписчикам по вкусу.
На берегу озера Малый Талдыколь блогер переоделся в костюм розового фламинго и устроил фотосессию, передает zakon.kz.
Читайте также: Малый Талдыколь в Нур-Султане сохранят
Сегодня я - розовый фламинго. Люди, помните, что все мы дети природы, в которой все взаимосвязано. Я призываю беречь ее. Мы не одни на этой планете. Этим перформансом я решил поддержать озеро Малый Талдыколь (Нур-Султан, Казахстан). Его хотят высушить и построить на этом месте жилой комплекс. Многие люди против, - написал Юрий Толочко в Instagram.
Читайте также: Готовится проект по сохранению водного баланса на Малом Талдыколе
Также он отметил, что недавно на озеро прилетели фламинго.
Читайте также: Сохранить или высушить Малый Талдыколь - чего хотят астанчане?
Экстравагантная идея оказалась подписчикам по вкусу:
Ой, так нравится. Тебе красный идет так.
Мы озеро просим не трогать. Розовый фламинго, мы просим исполнить.
Выглядит совершенно потрясающе!
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!