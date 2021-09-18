Розовый фламинго: перформанс блогера в поддержку Малого Талдыколя

Экстравагантная идея оказалась подписчикам по вкусу.

На берегу озера Малый Талдыколь блогер переоделся в костюм розового фламинго и устроил фотосессию, передает zakon.kz.

Читайте также: Малый Талдыколь в Нур-Султане сохранят

Сегодня я - розовый фламинго. Люди, помните, что все мы дети природы, в которой все взаимосвязано. Я призываю беречь ее. Мы не одни на этой планете. Этим перформансом я решил поддержать озеро Малый Талдыколь (Нур-Султан, Казахстан). Его хотят высушить и построить на этом месте жилой комплекс. Многие люди против, - написал Юрий Толочко в Instagram.

Читайте также: Готовится проект по сохранению водного баланса на Малом Талдыколе

Также он отметил, что недавно на озеро прилетели фламинго.

Читайте также: Сохранить или высушить Малый Талдыколь - чего хотят астанчане?

Экстравагантная идея оказалась подписчикам по вкусу:

Ой, так нравится. Тебе красный идет так. Мы озеро просим не трогать. Розовый фламинго, мы просим исполнить. Выглядит совершенно потрясающе!

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!