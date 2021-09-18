Как бороться с осенней хандрой

Для большинства людей эта проблема решаема - нужно просто увеличить время пребывания в освещенных солнцем местах.

Руководитель центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин рассказал, что в осенне-зимний период растет количество людей, которые испытывают проблемы со сном, а основной причиной этого является нехватка солнечного света из-за сокращения дня, передает zakon.kz.

По словам специалиста, пишет rt.ru, для большинства людей эта проблема решаема - нужно просто увеличить время пребывания в освещенных солнцем местах. Если это не помогает, можно использовать специальные световые приборы, которые имитируют солнечный свет.

Психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг отметил, что изменения погоды могут ухудшать психологическое состояние, особенно у тех, кто недавно вернулся из отпуска и еще не прошел акклиматизацию.

В данном случае, конечно, очень важно преодолеть себя и постараться войти в рабочий режим: в одно и то же время ложиться, в одно и то же время вставать, в одно и то же время принимать пищу, - сказал Файнзильберг.

Он добавил, что отдых при этом должен быть активным. Хорошо влияют на психику прогулки в парках и лесах, где много зелени и звуков природы.

Диетолог Нурия Дианова посоветовала осенью включать в рацион "все разнообразие фруктов и овощей в любом виде", а также крупы. Она рекомендовала включать продукты, содержащие клетчатку, в каждый прием пищи. При этом можно исходить из своих пристрастий.

Клетчатка - это шесть компонентов, например, фрукты, сухофрукты, ягоды, овощи, зелень, салаты. То есть любая из этих комбинаций является источником витаминов, ограничение у сухофруктов из-за концентрированности, - добавила врач.

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