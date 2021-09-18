Абдыкаликова ознакомилась с работой ярмарки и соцмагазинов

В целях расширения сети социальных магазинов в текущем году ведется строительство 10 социальных магазинов, в том числе пять магазинов уже начали работу.

Аким области Гульшара Абдыкаликова посетила ярмарку местной продукции и ознакомилась с работой социальных магазинов. Сначала глава региона посетила ярмарку по проспекту Астана, где была представлена продукция крестьянских хозяйств Шиелийского района, и вместе с населением закупила там продукты питания, передает zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе акимата региона, на ярмарке был спрос на арбузы и дыни, рыбу, курт, сыр, рис, овощи и фрукты.

Всего завезено 215 тонн продукции района на 47 машинах. Было продано более 25 видов продукции по ценам ниже рыночных на 10-15%.

Аким области также приняла участие в ярмарке крестьянских хозяйств города Кызылорда, организованной на площади "Вечный огонь". Гульшара Абдыкаликова приобрела натуральную продукцию, посмотрев чипсы из дыни, тушеное мясо, мед, и пообщались с предпринимателями, которые расширили ассортимент местной продукции. Также она побеседовала с населением, пришедшим на ярмарку.

На ярмарку было завезено более 50 тонн шлифованного риса, более 80 тонн картофеля, 30 тонн лука, 25 тонн моркови, более 30 тонн овощей, около 80 тонн бахчевых, более 10 тонн мяса и колбас, более 5 тонн рыбной продукции, около трех тонн хлеба и макаронных изделий, более одной тонны молочной продукции и 15 тонн кондитерских изделий.

Отмечается, что с начала года в регионе 15 раз проводились ярмарки сельхозпродукции. На прошлой неделе была организована ярмарка кызылординских товаропроизводителей в Нур-Султане, где было реализовано 400 тонн продукции.

С сегодняшнего дня по 4 декабря для жителей областного центра еженедельно будут проводиться ярмарки продукции сельхозтоваропроизводителей районов.

Также Гульшара Абдыкаликова посетила ряд крупных торговых точек и социальных магазинов города для контроля цен на продукты питания в регионе.

Глава региона ранее дала конкретные поручения по недопущению превышения предельных цен на 19 видов социально значимых продуктов питания, увеличению сети социальных магазинов. В результате для недопущения необоснованного роста цен приняты меры по проведению товарных интервенций из стабилизационного фонда области, а также предоставлению займов в рамках механизма стабилизации цен по "оборотной" схеме.

В настоящее время в стабилизационном фонде хранится запас продукции в объеме 1042,9 тонн и реализуется по низким ценам, в том числе мука пшеничная первого сорта – 616,5 тонн, рис – 96,8 тонн, сахар – 235,4 тонн, макароны – 72,3 тонн, крупа гречневая – 21,9 тонн.

Так, глава региона вначале посетила торговый дом "Small", где проанализировала цены на социально значимые продукты питания, наиболее часто потребляемые населением. Также аким области проверила цены на муку, сахар, подсолнечное масло и овощную продукцию, стоящую на торговых прилавках, на соответствие утвержденному списку.

Затем руководитель области посетила крупный торговый маркет "Магнум", проинспектировала запасы товаров, проанализировала цены на ряд местных продуктов, выслушала мнения жителей. Также Гульшара Абдыкаликова посетила торговый комплекс "Аль-асад" по улице А. Бокейханова, где проверила цены на продукты питания первоочередной необходимости.

В целом в социальных магазинах и уголках социально значимые продовольственные товары реализуются по ценам несколько ниже рыночных.

В ходе объезда внутригородских торговых точек аким области также осмотрел социальные магазины. Гульшара Абдыкаликова подчеркнула, что с увеличением сети социальных магазинов будет расширяться возможность предоставления населению продукции по доступным ценам, а руководителям соответствующих отраслей необходимо увеличить количество местной продукции.

На сегодняшний день продукция стабилизационного фонда и продукция, обеспечиваемая по оборотной схеме, реализуется в 34 социальных магазинах АО "СПК" Байконур" и пяти крупных супермаркетах, дополнительно расположенных в Кызылорде (восемь филиалов "Мирас", "Аль-Асад", два филиала "Ажар Сити", "Анвар", "Кызылорда Оптомаркет"), открытых по согласованию социальных уголках.

В целях расширения сети социальных магазинов в текущем году ведется строительство 10 социальных магазинов, в том числе пять магазинов уже начали работу.

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