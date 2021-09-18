В Уральске прошел международный кинофестиваль JaiyqFilmFest

На кинофестиваль поступило более 100 заявок.

В рамках 30-летия Независимости Казахстана под эгидой программной статьи "Рухани жаңғыру" и в честь Дня города в Уральске в течение двух дней прошел международный кинофестиваль короткометражных и документальных фильмов JaiyqFilmFest, передает zakon.kz.

Искусство во все времена в каждом государстве имело и имеет огромное значение для духовного развития человека, помогая увидеть мир, познакомиться с культурами разных народов. Пусть данный кинофестиваль станет доброй традицией для Уральска, города, стоящего на стыке культур Европы и Азии, - отметил заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов.

В кинофестивале приняли участие кандидаты из Казахстана, Кыргызстана, Армении, Азербайджана, Грузии, Таджикистана, Франции, Беларуси, а также свои заявки подали уральские кинорежиссеры. Как сказал директор фестиваля JaiyqFilmFest медиаменеджер, продюсер Алпамыс Шаримов, целью фестиваля является поиск новых имен и популяризация талантливых авторов, кинорежиссеров, актеров, операторов фильмов, обмен опытом между участниками кинофестиваля и создание уникальной площадки развития киноискусства в Уральске.

В качестве почетных гостей мероприятия выступили звезды казахстанского кинематографа: заслуженная артистка Казахстана Меруерт Утекешова, заслуженный деятель РК Алтынай Ногербек, обладательница номинации "Лучшая женская роль" на международном Каннском кинофестивале Самал Еслямова, режиссер и сценарист Ерлан Нурмагамбетов, вице-президент АО "Казахфильм" Айдар Баталов, киноактриса Дарига Бадыкова, оператор и режиссер документальных фильмов Талгат Тайшанов, режиссер Айгуль Черендинова, актер и певец Олжас Абай, сценарист и клипмейкер Женисхан Момышев, актер Рамазан Амантай и другие.

В рамках фестиваля состоялась премьера фильма "Конокрады" режиссера Ерлана Нурмухамбетова, в главной роли - Самал Еслямова, а также презентация республиканского киножурнала "Жас Толкын" по инициативе Министерства культуры и спорта РК. Необходимо отметить, что на кинофестиваль поступило более 100 заявок.

За два дня члены жюри отобрали 31 фильм, из которых 10 удостоены таких номинаций, как "Лучший фильм" - фильм "Сарбор" ("Обуза") таджикского режиссера Манзарали Шерали, "Лучший режиссер" - Шохжахон Субхонов (Узбекистан), представивший короткометражный фильм "Анвар", "Лучший сценарий" - Айгерим Кулмухаметова (Казахстан) за фильм "Құдаша қыз", "Лучшая мужская роль" - Евгений Ламах за роль в фильме "Бульмастиф" Анастасии Буковской, "Лучшая женская роль" - Саодат Сафарова за роль в фильме "Сарбор". Также были отмечены лучшие режиссеры, операторы, сценаристы. Фильм Сергея Батаева (Россия) "Бойцовская рыбка" получил "Приз зрительских симпатий", а "Скользкая дорога" Гульнары Айтмаматовой (Кыргызстан) стал лучшим документальным фильмом. Уральский режиссер Аманат Ырагалиев стал открытием кинофестиваля и получил "Специальный приз жюри" с фильмом-рассказом "Нагашыма".

Церемония закрытия фестиваля прошла в областном казахском драматическом театре им. Х. Букеевой.

Проведение такого рода кинофестиваля - хорошее начало как для региона, так и для страны в целом. Огромная благодарность западноказахстанцам за теплый прием, в Уральске впервые и очень рада поздравить всех жителей города с праздником. Пусть такие встречи станут постоянными, где будут говорить об искусстве и культуре всех стран мира, - пожелала актриса кино Самал Еслямова.

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