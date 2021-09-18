Лопатой сзади: студенты и дорожные рабочие подрались в Экибастузе

Массовая драка произошла около колледжа, передает zakon.kz.

Горожан шокировало видео, снятое очевидцами. Пользователи соцсети требуют наказать всех:

Дерутся на смерть! Разве так можно? Любой конфликт можно уладить словами.

Что творится? Люди превращаются в зверей! Наказать всех надо!

Эти дорожники уже не первый раз цепляются к студентам.