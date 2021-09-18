Путинцева проиграла полуфинал турнира WTA в Словении

Казахстанка была посеяна на этом турнире под вторым номером.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева была близка, чтобы завоевать третий титул в своей карьере, передает zakon.kz.

Но помешала планам Путинцевой 87-й номер мировой классификации Жасмин Паолини. 25-летняя итальянка упорно сопротивлялась, проиграв первый сет - 1:6. Далее она преобразилась и взяла верх в двух оставшихся партиях - 6:3, 6:4.

Отметим, что казахстанская спортсменка была посеяна на этом турнире под вторым номером.

Куандык Шынасилов

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