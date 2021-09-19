Facebook не справляется с количеством фейков о пандемии - исследование

Более 40% комментариев под постами на английском языке серьезно могли отбить желание сделать прививку.

Facebook не справился с большим количеством фейкового контента о пандемии и вакцинации, который распространяли антипрививочники, передает zakon.kz со ссылкой на rt.ru.

Об этом пишет WSJ, получившая доступ к внутренним документам владеющей соцсетью корпорации.

Марк Цукерберг говорил о готовности сотрудничать с глобальными организациями в сфере здравоохранения и верил в то, что его компания - сила, "способная творить социальное добро". Но в итоге даже ВОЗ и ЮНИСЕФ выразили озабоченность, что в их аккаунтах в Facebook наблюдается огромное количество комментариев противников вакцинации, - говорится в сообщении.

Как подсчитали сотрудники Facebook в ходе внутреннего исследования, более 40% комментариев под постами на английском языке серьезно могли отбить желание сделать прививку, а смотрели комментарии под такими постами порядка 775 млн раз в день.

При этом, несмотря на обещания Facebook удалять фейковую информацию о COVID-19, существенное количество подобных сообщений осталось нетронутым, и все это могло повлиять на восприятие людьми безопасности вакцинации, говорится в материале.

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