Сотрудник службы пробации погиб в ДТП с участием следователя в ЗКО

Погибший на личном авто направлялся на работу в поселок Дарьинск.

Авария произошла 18 сентября на автодороге Уральск-Кирсаново недалеко от поселка Трекино, передает zakon.kz.

Автомашина Opel выехала на обгон, водитель не справился с рулевым управлением и касательно столкнулась с Priora. В результате обе машины опрокинулись. В настоящее время ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения". В рамках расследования назначены ряд экспертиз. Выясняются причины происшествия. Другая информация в рамках ст.201 УПК РК не разглашается, - рассказал порталу "Мой город" официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков.

В результате аварии водитель LADA Priora от полученных травм скончался. Им оказался 27-летний сотрудник службы пробации №2 района Байтерек, лейтенант юстиции Думанбек Мулдашев.

Как рассказали в пресс-службе ДУИС по ЗКО, мужчина на личном авто направлялся на работу в поселок Дарьинск.

По дороге на обгон вышла вторая машина, которая допустила столкновение. За рулем другой автомашины была следователь Дарьинского РОВД. Думанбек Мулдашев в тяжелом состоянии был доставлен в областную больницу, однако от полученных травм скончался не приходя в сознание, - сообщили в пресс-службе ДУИС по ЗКО.

У Мулдашева осталась супруга и двухлетний сын. В органах работал с 2015 года.

Второй водитель, следователь Дарьинского РОВД с различными травмами доставлена в больницу.

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