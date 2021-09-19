Врач назвала лучшее время для употребления кофе

У людей с проблемами ЖКТ, повышенной кислотностью желудка и гастритом, кофе может вызывать боль, дискомфорт и изжогу.

Врач-диетолог и нутрициолог Ирина Лизун назвала лучшее время суток для употребления кофе, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

По ее словам, этот напиток следует пить утром во время или после еды, а также не заменять им обед. Поскольку кофе стимулирует выработку соляной кислоты, он может быть вредным для желудка, предупредила врач.

У людей с проблемами желудочно-кишечного тракта, у людей, которые склонны к повышенной кислотности желудка, особенно с гастритом, это может вызывать боль, дискомфорт, изжогу, - сказала Лизун в беседе с радио Sputnik .

Она указала, что днем кофе не должен быть заменой обеда, так как в этом напитке нет необходимых человеку питательных веществ. Однако он может быть неплохим перекусом, отметила врач.

Кофе может быть вариантом перекуса, если выбирать, например, между ним и булкой. Мы притупим голод, получим жиры. Но основной прием пищи должен быть сбалансированным - с белками, жирами, углеводами и витаминами, - продолжила Лизун.

Также она порекомендовала не пить кофе по вечерам людям, у которых есть проблемы со сном. Из-за стимулирующего действия его не рекомендуется употреблять за три-четыре часа до сна.

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