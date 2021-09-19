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Автобус с пассажирами столкнулся с Niva в центре Уральска

Фото: Pixabay.com 19 сентября 2021, 07:08

В результате аварии пострадала женщина.

Вечером 18 сентября в центре Уральска пассажирский автобус столкнулся с Niva, сообщает zakon.kz со ссылкой на Мой Город.

ДТП произошло 18 сентября около 17:00 на пересечении проспекта Абая и улицы Восточная.

По информации пресс-службы Управления здравоохранения ЗКО, в аварии пострадала 45-летняя женщина. Врачи диагностировали у нее ушиб плеча и почки.

После осмотра направлена на амбулаторное лечение, - сообщили в облздраве.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

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