В Казахстане за сутки более 2700 человек заразились COVID-19

Приложение zakon.kz
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За прошедшие сутки зарегистрирован 2781 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 18 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 2781 человек. По сравнению с предыдущим днем число больных в стране сократилось на 120 человек. Спад новых случаев зафиксирован во всех регионах, кроме Алматы, Шымкента, Павлодарской области и СКО, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрирован 2781 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 860 424 случая.Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2909 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 787 450 человек.
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