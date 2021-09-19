Казахстанский триатлонист завоевал "золото" чемпионата Азии

Дарын Конысбаев завоевал золотую медаль континентального первенства.

В Чолпон-Ате (Кыргызстан) проходит чемпионат Азии по триатлону, сообщает zakon.kz.

Как пишет Olympic.kz, казахстанский триалет Дарын Конысбаев завоевал золотую медаль континентального первенства.

Бронзовую награду чемпионата Азии завоевал Аян Бейсенбаев.

Напомним, на старт континентального первенства в этом году было заявлено около 60 атлетов категорий Elite из Брунея, Ирана, Казахстана, Кыргызской Республики, ОАЭ, Палестины, Узбекистана и Японии.

Участники категории Elite состязались на дистанции "спринт" (750 метров плавание, 20 километров вело, 5 километров бег).

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