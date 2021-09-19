Более 60 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии за сутки

На 19 сентября лечение от КВИ продолжают получать 70 822 человека.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 19 сентября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 19 сентября лечение от КВИ продолжают получать 70 822 человека (62 248+ и 8574 КВИ-), из них в стационарах находятся 13 095 пациентов, на амбулаторном уровне - 57 727.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии - 1041 пациент, • в состоянии крайней степени тяжести - 264,• на аппарате ИВЛ - 169.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 19 сентября 2021 года

16.07.2021 г. зафиксировано 210 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 5 летальных исходов и 183 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 74 025, летальных случаев - 4734, выздоровевших - 60 717.

В Казахстане на 19 сентября 2021 года первым компонентом вакцинировано 7 284 247 человек, вторым компонентом - 6 143 661 человек.

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