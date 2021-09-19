ООН потребовала от властей всего мира ограничить искусственный интеллект

В организации считают, что некоторые разработки в области ИИ могут нарушать права человека.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти всех стран мира ужесточить контроль над искусственным интеллектом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Ferra.

Бачелет считает, что некоторые разработки в области ИИ могут нарушать права человека, пишет Zdnet со ссылкой на соответствующую публикацию пресс-службы Организации объединенных наций (ООН).

Она утверждает, что ИИ используется почти во всех сферах человеческой жизнедеятельности, но как такового контроля за ним нет, что уже приводит к частным проявлениям нарушений прав человека и дискриминации.

По словам Бачелет, власти должны взять на себя инициативу по регулированию ИИ, чтобы эти технологии были использованы ответственно, а не влияли на жизни людей, их решения, не определяли, какой контент кому показывать и не брали на себя социальные функции.

Мы не можем позволить себе продолжать игру в догонялки с ИИ – разрешить использовать его, с ограничениями или без, а уже потом разбираться с последствиями нарушения прав человека, – считает Мишель Бачелет, подразумевая, что упомянутые ей последствия лучше предотвратить в зародыше.

Результаты исследования развития ИИ, подготовленного комиссией ООН по правам человека, показали, что, хотя технология может принести много пользы, вреда от нее тоже будет немало. Причем это касается любой сферы нашей жизни, хотя в первую очередь – безопасности личных данных и места человека в обществе.

Алгоритмы ИИ не должны давать оценки социальному положению граждан, так как это повлияет как на их личное восприятие себя в этом мире, так и восприятия окружающих к ним.

И такое восприятие вполне может оказаться ошибочным, ведь технологии еще недостаточно развиты, и неизвестно, достигнут ли они нужного уровня, чтобы люди могли позволить им принимать за них решения.

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