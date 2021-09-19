Алматинцы отмечают День города

Каждое третье воскресенье сентября в Алматы отмечают День города.

Каждое третье воскресенье первого осеннего месяца Алматы празднует День города. В этом году мероприятие выпадает на 19 сентября, сообщает zakon.kz.

Южная столица Казахстана - финансово-экономический, научно-образовательный, промышленный и культурный центр с богатой историей. С 1927 по 1936 год Алма-Ата была второй столицей Казахской АССР; с 1936 по 1991 год - столицей Казахской ССР; с 1991 по 1997 год - первой столицей Республики Казахстан. Сейчас Алматы - крупнейший город в республике.

Несмотря на утрату статуса политико-административной столицы, мегаполис является культурным и финансово-экономическим центром республики. Город расположен у подножия гор Заилийского Алатау на крайнем юго-востоке республики и имеет своеобразный, довольно мягкий климатический режим с непростой экологической ситуацией.

Как сообщили в акимате, с учетом нестабильной эпидемиологической ситуации и продолжения нахождения города Алматы в "красной" зоне принято решение перевести проведение всех культурных мероприятий Дня города в онлайн-режим.

Ниже представлен список мероприятий, приуроченных ко Дню города:

19 сентября

В 19:00 в эфире телеканала "Алматы" состоится киноконцерт "Алматы талант", посвященный празднованию Дня города.

С 19 по 21 сентября в эфире телеканала "Алматы" можно посмотреть интеллектуальную игру-квест по городу и библиотеки города "Алматы мой любимый город" с участием казахстанских звезд.

На страницах социальных сетей Театра традиционного искусства "Алатау" (alatau.theater) состоится онлайн-концерт под названием "Алматы сіздермен бірге!". 19 сентября будет Айтыс в формате онлайн, а 20 сентября - онлайн-концерт группы "Ұлытау" под названием "Жұмыр қылыш".

С 18 по 21 сентября на страницах социальных сетей Алматы әуендері (almaty_ayenderi) будут онлайн-концерты "Күзгі әуен" и "Ару қала - Алматы" с участием казахстанских звезд. Также на странице можно увидеть поздравления отечественных артистов и видеокомпозиции, посвященные Дню города.

На страницах социальных сетей Централизованной библиотечной системы города Алматы можно увидеть тематические литературные вечера с участием творческой интеллигенции города, выставки, вечера поэзии, онлайн-экскурсии, онлайн-квесты на разные темы, онлайн-викторины и другие.

На странице Государственного архива города Алматы (ga.almaty) можно увидеть онлайн выставку "Алматы - тарих толқынында".

На странице Алматинского зоопарка (almatyzoo) будет выставка семейных фотоснимков "С любовью к зоопарку", также выставки фотографий и рисунков "По страницам истории" - публикации архивных снимков из истории зоопарка.

20 сентября

В онлайн-формате состоится фотовыставка молодых казахстанских фотографов "Алматы - золотая колыбель Независимости".20, 21, 26 сентября на страницах социальных сетей Объединения музеев города Алматы (Мультимедийный центр традиционной музыки - multimedia_center, Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа - ykhlas_museum) состоится онлайн-концерт под названием "Алматы менің жүрегімде" с участием Н. Жанпейсова, С. Жанпейсоваа, ансамбля Жетігенші "Кәусар", студентов Казахской национальной академии искусства им. Т. Жургенова и РЭЦК им. Ж. Елебекова.

24-26 сентября

На страницах социальных сетей литературно-мемориального музейного комплекса С. Муканова и Г. Мусрепова (muzey_s.g.m) состоится передвижная фотовыставка в формате онлайн "Қала және қаламгер", организованная совместно с Союзом писателей Казахстана. На выставке выставляются фотографии С. Муканова и Г. Мусрепова из фонда Музейного комплекса, снятые с семьями и известными личностями в ярких местах города Алматы.

Можно увидеть онлайн выставку "Ертегілер елінде", чтение поэзии с известными людьми под названием "Жыр мекені - Алматы" в формате онлайн.

26 сентября на страницах социальных сетей Музея Алматы (almatymuseums) состоится подведение итогов онлайн-конкурса «Я знаю историю города Алматы» среди студентов и молодежи города Алматы. Главная цель конкурса - популяризация музеев Алматы в увязке с историей города и поддержка творческих поисков молодежи.

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