8 человек погибли: пассажирское судно перевернулось в Китае

Восемь человек погибли, семь пропали без вести в китайской провинции Гуйчжоу.

Днем 18 сентября на реке в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу перевернулось пассажирское судно, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В результате погибли восемь человек, еще семь числятся пропавшими без вести, говорится в заявлении правительства города Люпаньшуй.

Инцидент произошел в субботу в 16.50 по местному времени (14.50 по Нур-Султану), когда рассчитанное на перевозку 40 человек судно перевернулось на реке Цзанкэ в особом районе Лючжи городского округа Люпаньшуй.

По состоянию на 08.10 (06.10 по Нур-Султану) воскресенья удалось спасти 31 человека, также спасатели вытащили из воды тела восьми погибших.

Поисково-спасательная операция продолжается, местные правоохранительные органы проводят расследование причин происшествия.

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