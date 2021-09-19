Землетрясение зафиксировано в Алматинской области

Энергетический класс землетрясения 8.1.

Утром 19 сентября на территории Алматинской области произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

19 сентября 2021 г. в 9:01 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 187 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана. Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 8.1.Магнитуда MPV 3.7.Координаты эпицентра 44.73° с.ш. 77.89° в.д.Глубина 15 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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