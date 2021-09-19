В Казахстане празднуют День матери

Официально этот праздник был учрежден в 2012 году.

Ежегодно в третье воскресенье сентября отмечается День матери в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Официально этот праздник был учрежден в 2012 году по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева. Именно он в канун празднования 8 Марта в 2012 году высказал идею назначить определенный день для чествования казахстанских матерей, отметив роль женщины, как хранительницы семейного очага.

Также Назарбаев предложил поздравлять казахстанских матерей осенью, "когда уборка заканчивается, в сытное время".

Вскоре постановлением Правительства были внесены соответствующие изменения в Указ президента Республики Казахстан от 20 января 1998 года №3827 "О профессиональных и иных праздниках в Республике Казахстан", согласно которым в стране был учрежден новый праздник – День матери, и определена дата его празднования – третье воскресенье сентября.

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