Сагинтаев поздравил новых почетных граждан Алматы

Сагинтаев отметил, что в День города отмечаются заслуги горожан, внесших в его становление и рост особый вклад.

Сегодня, в День города, состоялась торжественная церемония присвоения звания "Почетный гражданин города" и вручения нагрудного знака "Еңбегі үшін", сообщает zakon.kz.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев отметил, что в День города отмечаются заслуги горожан, внесших в его становление и рост особый вклад.

Известные общественные и политические деятели, работники науки и образования, медицины и культуры, кино и литературы служат обществу, активно участвуют в развитии мегаполиса.

Представители различных сфер общественно-политической жизни города удостоены звания "Почетный гражданин города", а также отмечены нагрудным знаком "Еңбегі үшін". Аким Алматы от имени горожан выразил им благодарность и признательность за труд.

Вы служите примером для всех нас и достойны самых высоких наград и признания. От имени горожан и себя лично выражаю благодарность за самоотверженный труд и желаю процветания, — сказал Сагинтаев.

Звания "Почетный гражданин города" удостоены: общественный и госдеятель Темирхан Досмухамбетов, известный музыковед, профессор, член Союза композиторов Республики Казахстан и Союза музыкальных деятелей Республики Казахстан Юрий Аравин; академик, заслуженный архитектор Казахской ССР, член Союза архитекторов Казахстана Тохтар Ералиев; председатель ОО "Ассоциация женщин с инвалидностью "Шырак", член Координационного совета по вопросам инвалидов при акиме города Ляззат Калтаева; Народный артист Республики Казахстан Нургали Нусипжан.

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