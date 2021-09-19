Сагинтаев обратился к алматинцам в День города

Сагинтаев поздравил алматинцев с Днем города.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в своем аккаунте в Facebook поблагодарил горожан за вклад в развитие мегаполиса, сообщает zakon.kz.

Алматы празднует день рождения. Это особенный день для каждого. Несмотря на пандемию, город развивается, - написал аким Алматы.

В этом году вводится в эксплуатацию более 2,6 млн кв. м жилья. Тысячи алматинцев получат квартиры. Среди них более 248 тыс., или 4926 квартир, будет предоставлено социально уязвимым слоям населения. 1013 многодетных, неполных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов, обзаведутся жильем. 1050 арендных квартир для работающей молодежи. По городской программе "Алматы жастары" - 1000 льготных займов. Кроме того, по программе "Шанырак" для отдельных категорий предусмотрено 2 тысячи жилищных сертификатов по 1 млн тенге на пополнение первоначального взноса.

До конца года сдадим порядка 16 тысяч ученических мест в 31 объекте образования. Мы обновляем спортивные площадки при 61 школе. Строятся 10 крытых спортивных комплексов, - подчеркнул аким мегаполиса.

Продолжается программа озеленения города. Весной этой года высажено 64 дерева. Начиная с октября будет высажено еще 350 тыс. деревьев. Отремонтированы 22 парка и сквер общей площадью 284 га. Начато строительство 8 новых парковых зон.

Мы вместе делаем Алматы краше, комфортнее и красивее. И сегодня я хотел бы сказать спасибо всем, кто работает ради общего блага! Поздравляю всех с праздником! - написал Сагинтаев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!