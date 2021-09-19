Герасименко вышел в финал 2021 ITTF Kazakhstan International Open

Казахстанец выиграл матч со счетом 4:0.

Представитель команды Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко квалифицировался в финал международного турнира 2021 ITTF Kazakhstan International Open, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В полуфинале ему противостоял Аль Джадай Наиф, выступающий за Саудовскую Аравию.

Герасименко не оставил оппоненту никаких шансов. Казахстанец выиграл матч со счетом 4:0.

В данный момент определяется его соперник по финалу.

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