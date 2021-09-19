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В Алматы возле парка загорелся сухостой

Фото: facebook.com/ Защитим ... 19 сентября 2021, 13:56

На тушение сухостоя были введены пожарные стволы, применены шанцевые инструменты и пожарные хлопушки.

Днем 18 сентября загорелся участок возле парка "Южный", сообщает zakon.kz.

Как сообщили в ДЧС города, в 15:06 18 сентября в Бостандыкском районе по ул.Ходжанова, угол ул.Жарокова пожарные расчеты в количестве 2 ед. техники, 7 человек личного состава были задействованы на загорании сухостоя на открытой местности на S=200 м2.

Огонь был ликвидирован в 15:28. На тушение сухостоя были введены пожарные стволы, применены шанцевые инструменты и пожарные хлопушки.

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