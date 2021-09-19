В Алматы возле парка загорелся сухостой

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
На тушение сухостоя были введены пожарные стволы, применены шанцевые инструменты и пожарные хлопушки.
Днем 18 сентября загорелся участок возле парка "Южный", сообщает zakon.kz.
Как сообщили в ДЧС города, в 15:06 18 сентября в Бостандыкском районе по ул.Ходжанова, угол ул.Жарокова пожарные расчеты в количестве 2 ед. техники, 7 человек личного состава были задействованы на загорании сухостоя на открытой местности на S=200 м2.
Огонь был ликвидирован в 15:28. На тушение сухостоя были введены пожарные стволы, применены шанцевые инструменты и пожарные хлопушки.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!