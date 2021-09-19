Женщина очнулась почти через час после смерти в США

Ее сердце не билось в течении 45 минут.

В американском штате Мэриленд произошло медицинское чудо: Кэти Паттен 45 минут пробыла в состоянии клинической смерти, и вернулась к жизни перед рождением восьмой внучки, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Женщина приехала в больницу, в которой ее дочь Файфер рожала восьмую внучку Паттен. Там у нее произошел сердечный приступ. Женщину доставили в реанимацию, ее сердце не билось в течении 45 минут, говорится в сообщении телеканала CBS Baltimore.

В это время Файфер готовилась к кесареву сечению. Восьмикратная бабушка пришла в себя до начала операции. Воскресшая пациентка пришла в родильное отделение и вскоре взяла на руки новорожденную девочку, которую назвали Алора.

Я так благодарна Богу, что он дал мне второй шанс. Я стану лучше, насколько это возможно, - сказала бабушка.

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