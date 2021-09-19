Каменщик упал с девятого этажа строительного объекта в Караганде

На данной стройке также работали его отец и брат.

Каменщик упал с девятого этажа строящегося жилищного комплекса "Сапфир" и разбился насмерть, передает zakon.kz.

Трагедия произошла 18 сентября в 18:20. Каменщик, 2001 года рождения, работал на учетном квартале № 137 строения № 349. По обстоятельствам, которые устанавливаются, он упал с девятого этажа строительного объекта. Травмы были смертельные, он скончался на месте падения, - пишет telegram-канал "Патриот".

Погибшего звали Корабай Абзал Богетулы. На данной стройке он работал вместе с отцом и братом.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 156 часть 3 УК РК. Назначены соответствующее экспертизы, - рассказали в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Проводится расследование.

Известно, что на стройке в момент трагедии работали 20 каменщиков, четыре монолитчика, пять электромонтажников, два крановщика, один погрузчик.

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