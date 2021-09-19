Стали известны подробности массовой драки в Экибастузе

Участники потасовки, в которой лопатой ударили человека со спины, назвали снятый на видео конфликт шуткой.

Доставленные в экибастузское управление полиции трое участников конфликта отказались писать заявление, заявив, что снятое видео было шуткой, передает zakon.kz.

При мониторинге социальной сети на одном из пабликов города Экибастуза опубликовано видео, где запечатлен момент драки, – рассказали Pavlodarnews.kz в пресс-службе областного департамента полиции. – По данному факту сотрудниками полиции города Экибастуза задержаны участники, все они взрослые. Установлено, что конфликт произошел между рабочими одного из ТОО и парнями, которые находились в состоянии опьянения и мешали им работать.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 293 части 2 УК РК – хулиганство.

Участникам массовой драки грозит штраф в размере до двух тысяч МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

18 сентября кадры массовой драки распространились в экибастузских Instagram-пабликах. Пользователей возмутил момент, когда на одного из участников конфликта сзади обрушился удар лопатой. По словам очевидцев, ссора между молодыми людьми и рабочими произошла около городского техникума.

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