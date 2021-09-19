Кто уязвим для сердечно-сосудистых заболеваний

Специалист констатировала, что проблемы с сердцем и сосудами могут наблюдаться и у молодых людей.

Российский врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Козлова рассказала о том, что в вопросе развития сердечно-сосудистых заболеваний возраст человека зачастую не играет роли, значение имеет наличие у пациента таких заболеваний, как, к примеру, сахарный диабет или нарушение липидного обмена, передает zakon.kz.

Специалист констатировала, что проблемы с сердцем и сосудами могут наблюдаться и у молодых людей.

Фактор риска, как это ни странно звучит, - это возраст. Пациенты до 18 лет тоже имеют высокий фактор риска. Также таким фактором является пол: у мужчин сердечно-сосудистые заболевания развиваются раньше, чем у женщин. Если говорить о сочетании онкологического заболевания и сердечно-сосудистого, то здесь фактором риска является женский пол, у которого осложнения возникают чаще. Пациенты с артериальной гипертензией, сахарным диабетом, нарушением липидного обмена, повышенным уровнем холестерина - вот эти пациенты имеют наиболее максимальные факторы риска, - пояснила Козлова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Также, по ее словам, имеет немалое значение и назначенное пациенту лечение, в частности, была ли это только химиотерапия или сочетание химио- с лучевой терапией, когда идет несколько факторов воздействия. В этом случае тоже повышается риск развития кардиотоксичности, добавила медик.

Кроме прочих, высокий риск возникновения сердечно-сосудистых недугов имеют пациенты в состоянии гиподинамии, указала кардиолог. Козлова вместе с тем подчеркнула, что наличие онкологических заболеваний - вовсе не повод снижать физическую активность, особенно при хорошем самочувствии.

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