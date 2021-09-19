Аслан Карацев - главный фаворит турнира Astana ATP 250

Соревнования проходят в Казахстане уже второй год подряд.

На кортах Национального теннисного центра в Нур-Султане стартовал престижный международный турнир среди мужчин, передает zakon.kz.

Соревнования проходят в Казахстане уже второй год подряд, и по сравнению с 2020 годом в этот раз состав участников очень серьезен. Возглавил плей-лист игроков "открытие нынешнего теннисного сезона" и серебряный призер Олимпийских игр в Токио-2020 в миксте Аслан Карацев. 25-й номер мирового рейтинга Карацев получил от организаторов состязаний первый номер посева.

Кто же из участников данных соревнований может составить ему достойную конкуренцию? Список людей, которые могут ему испортить настроение и турнирный поход, начинает австралиец Джон Миллман, действующий чемпион Astana ATP 250. Далее идут сербы Филипп Краинович и Душан Лайович.

Сам же россиянин не сбрасывает со счетов основного своего конкурента за титул - казахстанца Александра Бублика, который зачислен на турнир вторым сеяным.

Игры основной сетки Astana Open начинаются 20 сентября. Днем ранее начали выяснять отношения теннисисты квалификационного раунда. В отборочных играх были задействованы трое казахстанских игроков, двоим из них повезло - они сумели выйти в финал "квала". А вот Григорий Ломакин свой стартовый поединок проиграл шведу Элиасу Имеру - 3:6, 2:6. Первый круг отбора прошли Денис Евсеев и Дмитрий Попко. 20 сентября у них будет шанс завоевать путевку в основную часть соревнований.

В основной части одиночного разряда, помимо Александра Бублика, уже зафиксированы фамилии свежеиспеченного чемпиона РК Тимофея Скатова и Михаила Кукушкина. А в парных играх главные соискатели на чемпионский титул - Андрей Голубев и Александр Недовесов.

Куандык Шынасилов

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