Новая пожарная часть открылась в Алматы

Для сотрудников гарнизона предусмотрено общежитие.

В Наурызбайском районе Алматы открылась современная пожарная часть, передает zakon.kz.

В рамках мер по обеспечению пожарной безопасности и гражданской защиты в мкр. Акжар менее чем за 1,5 года построено пожарное депо. В День города состоялось открытие части, в зоне ответственности которой более 159 тыс. жителей Наурызбайского района, - рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Пожарная часть рассчитана на шесть выездов, общей площадью около 3,2 тыс. кв. м. Для сотрудников гарнизона предусмотрено общежитие. Аким города вручил также ключи от служебных автомобилей.

В боксах пожарной части разместятся автоцистерны. С учетом активного развития района наряду с техникой для тушения пожара часть будет оснащена специальной автотехникой, предназначенной для высотных зданий.На сегодняшний день безопасность города Алматы от пожаров обеспечивается силами 17 подразделений. На вооружении Службы пожаротушения имеется 157 единиц пожарной автотехники, ежедневно на суточное дежурство заступают около 210 человек личного состава. В текущем году за счет средств местного бюджета гарнизон пополнится еще 44 единицами техники, - говорится в сообщении.

В составе Наурызбайского района, образованного в 2014 году, микрорайоны Жайлау, Карагайлы, Курамыс, Рахат, Каргалы, Таусамалы, Акжар, Тастыбулак, Таужолы, Шугыла, Алтын Алаш, Калкаман-1,2,3. Общая численность населения - 159 115 человек.

На присоединенной территории отсутствовала пожарная часть, в связи с чем был организован пожарный пост в микрорайоне Акжар. В период с 2015 года данным подразделением совершено более 700 выездов.

В настоящее время завершается строительство пожарного депо в Алатауском районе. Также продолжается строительство пожарного депо на четыре выезда в микрорайоне Нур-Алатау Бостандыкского района.

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