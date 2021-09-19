Какое заболевание делает человека неуязвимым перед COVID-19

Но вскоре, после выздоровления, он может заразиться ковидом в более тяжелой форме.

Заведующий лабораторией пролиферации клеток российского Института молекулярной биологии имени Владимира Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков назвал категорию людей, у которых отсутствует риск заражения COVID-19, передает zakon.kz со ссылкой на ura.ru.

По его словам, люди, болеющие простудой или ОРВИ, неуязвимы перед коронавирусной инфекцией. Чумаков пояснил, что при болезни невозможно заразиться другим вирусом, так как в организме человека вырабатывается интерферон.

Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ. Но вскоре, после выздоровления, он может заразиться ковидом. И поскольку он будет ослаблен первым заболеванием, то коронавирус, возможно, будет протекать даже более тяжело, - объяснил Чумаков.

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