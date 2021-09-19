На канарском острове Пальма после землетрясений проснулся вулкан

Военнослужащие развернули эвакуацию маломобильных групп населения острова.

Извержение вулкана началось на испанском острове Пальма, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что извержение произошло после продолжительной серии землетрясений небольшой магнитуды.

Как уточнило министерство обороны Испании, военнослужащие развернули эвакуацию маломобильных групп населения острова.

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