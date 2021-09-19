Роналду забил четыре гола за неделю

За "манкунианцев" футболист провел всего лишь три игры за неделю.

Португальский нападающий Криштиану Роналду забил свой четвертый гол в трех матчах за "Манчестер Юнайтед", передает zakon.kz.

В рамках игр пятого тура английской Премьер-лиги к "Вест Хэм Юнайтед" приехал "МЮ". Гости одержали волевую победу - 2:1. Первыми отличились "молотобойцы", на 30-й минуте встречи нападающий Мохамед Саид Бенрахма забил гол с передачи Джаррода Боуэна.

Всего лишь пять минут понадобилось представителю "красных дьяволов" Криштиану Роналду чтоб сравнять счет – 1:1. А за несколько минут до финального свистка арбитра, игрок "МЮ" Джесси Лингард установил окончательный итог поединка - 2:1. Также отметим, что вратарь гостей Давид Де Хеа отразил пенальти в конце матча.

Куандык Шынасилов

За "манкунианцев" Роналду провел всего лишь три игры за неделю: два матча в АПЛ, и еще одну игру - в Лиге чемпионов против "Янг Бойз". И во всех матчах он забил мячи.

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