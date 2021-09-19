Более 8,5 тыс. бюллетеней признаны недействительными на выборах в Госдуму РФ

Между тем, работоспособность системы была высоко оценена - свыше 99%.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о 12 подтвержденных случаях вбросов бюллетеней в восьми субъектах России, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Подтвердилось 12 случаев вбросов бюллетеней в восьми субъектах РФ. В Адыгее, Калмыкии, Северной Осетии, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской, Саратовской области. Во всех случаях бюллетени признаны недействительными, работают правоохранительные органы, - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.

В Адыгее, Брянской, Кемеровской областях освобождены от должности председатели УИК, где зафиксированы факты вброса.

Памфилова сообщила, что готовит обращение к Зюганову с просьбой разобраться с поведением некоторых членов комиссий от партии на выборах.

Как уточняется, на 17.30 признаны недействительными 8539 бюллетеней на 54 участках в 17 регионах.

Отмечается, что ЦИК по итогам избирательной кампании представит все свои соображения законодателям и в Кремль.

Между тем, партии не высказали претензий к качеству видеонаблюдения на выборах, а работоспособность системы была высоко оценена - свыше 99%.

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