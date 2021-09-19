Американец подал сигнал о помощи на горе Эльбрус

Мужчину ищут российские спасатели.

Россияне получили сообщение о сигнале SOS по спутниковой системе от потерявшегося гражданина США, находящегося на горе Эльбрус, передает zakon.kz со ссылкой на rt.ru.

К поисково-спасательным работам привлечены спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве четырех человек и одной единицы техники, - заявили в МЧС РФ.

В мае один человек умер от сердечного приступа при восхождении на гору Эльбрус в составе группы альпинистов.

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