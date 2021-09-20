Военный учебно-тренировочный самолет разбился в США

Самолет повредил два дома.

Военный самолет разбился в американском штате Техас, повредив два дома, по меньшей мере два человека ранены, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Два дома получили серьезные повреждения. Помощь оказывается двум-трем пациентам, - сообщила пожарно-спасательная служба города Форт Уорт в Twitter.

По их данным, в городке Лейк Уорт, который примыкает к Форт Уорт и вместе с ним образует западное предместье Далласа, потерпел аварию военный учебно-тренировочный самолет.

Местная медиакомпания WFAA со ссылкой на полицейских и медиков передает, что оба летчика катапультировались и были госпитализированы. В Форт Уорт находится авиабаза военно-морских сил США.

На кадрах в социальных сетях виден столб черного дыма, поднимающийся из района малоэтажной жилой застройки.

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